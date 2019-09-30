'Jacques Chirac, Irak işgaline karşı çıkmak için Saddam Hüseyin'den rüşvet aldı'

İngiltere'nin istihbarat örgütü MI6’in eski başkanı Richard Dearlove, Jacques Chirac'ın Irak savaşına karşı olduğunu, fakat bunun ardında Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'den 6,15 milyon dolar rüşvet alması olduğunu ileri sürdü.

İngiliz basınından Mail’e konuşan Dearlove’a göre, Saddam Hüseyin Fransız lidere 1995 ile 2002 yıllarındaki seçimlerde kullanması için 6 milyon dolar verdiği. Üstelik Dearlove, hem İngiltere hem de ABD istihbaratının rüşvetten haberdar olduğunu belirtti.

'MOTİVASYONU FARKLI OLABİLİR'

Chirac’ın yaşamını yitirmesinden sadece üç gün sonra bu açıklamayı yapan Dearlove, “Son ölüm ilanları Chirac'ın (Irak konusunda) haklı olduğunu ve geri kalanımızın yanlış yaptığını söylüyor. Ancak onun motivasyonunun göründüğü gibi olmayabileceğini söylüyorum” dedi.

Dearlove, Chirac ve Saddam arasındaki ilişkinin devlet liderleri olmanın ötesine geçerek kişisel bir nitelik taşıdığını da söyledi.

Jacques Chirac, 2003 yılında ABD ve İngiltere’nin Irak işgaline Rusya ve Almanya liderleriyle birlikte karşı çıkan isimlerden biri olmuştu.

© AP Photo / Christophe Ena 'Sarkozy paramızı aldı, borcunu bombalarla ödedi'

Daha önce de Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin seçim kampanyası için Libya’nın devrilen lideri Muammer Kaddafi'den 8 milyon dolar aldığı açıklanmıştı.

Sarkozy, Kaddafi'nin seçim kampanyasına yaptığı yardımın 45 bin dolardan az olduğunu ve bu paranın "seçim kampanyası bütçesinin çok küçük bir kısmına denk geldiğini" savunmuştu.