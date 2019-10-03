BAE: Hedefimiz Mars

Muhammed bin Zayed, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Hazzaa El Mansuri, Uluslararası Uzay İstasyonu’na yaptığı başarılı bir yolculuğun ardından güvenli bir şekilde Dünya’ya geri döndüğü için Allah’a şükürler olsun. Tüm BAE sakinlerini bu tarihin başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Zayed’in oğulları Mars’a ulaşma hedefimizi yerine getirmeye kararlı” diye yazdı.

Praise be to God for Hazza Al Mansouri's safe return to Earth after visiting the International Space Station. Congratulations to the people of the UAE for this historic achievement. Zayed's sons will fulfill our ambition to reach Mars. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) October 3, 2019

​BAE Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Belhoul, Uluslararası Uzay İstasyonu’na bir astronot daha göndermeyi planladıklarını açıkladı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevlerini tamamlayan BAE’nin ilk astronotu Hazzaa El Mansuri, Rus kozmonot Aleksey Ovçinin ve NASA astronotu Nick Hague’u taşıyan Soyuz MS-12 iniş kapsülü ile Kazakistan bozkırına iniş yapmıştı.