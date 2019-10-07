BM: Türkiye'nin Suriye operasyonu için en kötüsüne hazırlanıyoruz

ABD'nin, 'Suriye'nin kuzeyinde Türkiye tarafından yapılacak operasyona destek vermeyeceği' yönündeki açıklamasının ardından gözler sınıra çevrilirken, Birleşmiş Milletler'den (BM) konuyla ilgili açıklama geldi.

Cenevre'de gazetecilere açıklama yapan BM Suriye Krizi için İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, "Neler olacağını bilmiyoruz... En kötüsüne hazırlanıyoruz" dedi. Moumtzis, operasyonun sonuçlarıyla ilgili 'cevaplanmamış' çok fazla soru olduğunu vurguladı.

BM'nin Suriye'nin kuzeyinden göç olması durumunda bir acil durum planı hazırladığı; ihtiyaç halinde tıbbi malzeme ve gıda desteği sağlanacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın dün akşam gerçekleştirdikleri telefon görüşmesine dair Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde uzun süredir planladığı operasyon için yakın zamanda harekete geçeceği hatırlatılmış, ABD'nin bu operasyona dahil olmayacağı, askeri destek vermeyeceği ve Amerikan askerlerinin bölgeden çekileceği duyurulmuştu.

Ayrıca son iki yıldır bölgede yakalanmış olan tüm IŞİD militanlarından bundan böyle Türkiye'nin sorumlu olacağı vurgulanmıştı.

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