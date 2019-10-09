Erdoğan-Trump görüşmesine Pentagon da katılmış

Türkiye’nin Suriye'ye operasyon düzenlemesi ve bunun için ABD askerlerinin bölgeden çekilmesi kararıyla sonuçlanan Donald Trump ile Recep Tayyip Erdoğan arasındaki telefon görüşmesine, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'in de katıldığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ‘ABD askerlerini bölgeden çekme kararını kimseye danışmadan aldığı’ iddialarına yönelik tartışma devam ederken Reuters haber ajansı, Pentagon’un görüşmeye katıldığını belirtti.

Reuters, Savunma Bakanı Mark Esper ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'in Pazar günü gerçekleşen söz konusu görüşmede hazır bulunduğunu yazdı. Ajans haberini Savunma Bakanlığı yetkililerine dayandırdı.

Pentagon da bir açıklama yaparak, Esper ve Milley'in Trump'ın kararından haberdar olduğunu belirtmişti.

ABD’li başka bir yetkili dün, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da görüşmede hazır bulunduğunu söylemişti.

Trump-Erdoğan görüşmesinin ardından Beyaz Saray, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon yapacağını, ABD'nin bu operasyona müdahil olmayacağını ve bölgedeki ABD askerlerini de çekeceğini açıklamıştı. Ayrıca bölgede yakalanan IŞİD’lilerin sorumluluğu da Türkiye’ye bırakılmıştı.