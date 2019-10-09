BM'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, Türkiye'nin 'Barış Pınarı Harekatı''na ilişkin, "Her türlü askeri operasyon, BM Şartı ve uluslararası insani hukuka tam anlamıyla saygı göstermeli. Siviller ve sivil altyapı uluslararası hukuk gereğince korunmalı" dedi.