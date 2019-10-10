BM: Barış Pınarı Harekatı nedeniyle on binlerce sivil evlerini terk ediyor

Komiserlik Bürosu’ndan yapılan açıklamada, “Suriye’nin kuzeyindeki çatışmanın tırmanması, insanların acılarını ve yerinden edilen kişi sayısını artırabilir” dendi.

Açıklamada, “On binlerce sivil çatışma bölgesini terk ederek sığınacak güvenli yerler arıyor” diye kaydedildi.

Tüm taraflara, uluslararası insani hukuk normlarına uyma çağrısını yapan Komiserlik Başkanı Filippo Grandi, “Halihazırda Suriye’nin kuzeyindeki yüz binlerce sivil tehlikede. Siviller ve sivil altyapı hedef haline gelmemeli” diye konuştu.