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    Lindsey Graham

    Rus komedyenlerden ABD'li Senatör Graham'a 'Hulusi Akar' şakası

    © AP Photo / Charlie Neibergall
    Dünya
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    Rus telefon şakacılarının, ABD'li Senatör Graham'ı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar diye arayarak işlettikleri ortaya çıktı.

    Lindsey Graham
    © AP Photo /
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    Rus telefon şakacılarının, ABD'nin Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham'ı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar diye arayarak işlettikleri ortaya çıktı. Graham'ın telefonda YPG'ye ilişkin ifadeleri ise dikkatlerden kaçmadı. 

    Türkiye'nin Suriye'nin kuzey doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na en ağır tepkileri veren ve Türkiye'ye ağır yaptırımlar getirilmesi için yasa tasarısı sunan Graham'ın, ağustos ayında iki Rus telefon şakacısı ile Bakan Akar ile konuştuğunu sanarak telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. 

    Amerikan Politico dergisinin paylaştığı ses kaydında göre, Rus telefon şakacıları Alexey Stoyalrov ve Vladimir Kuznetsov, Garaham'ın ofisini Bakan Akar'ın ismini kullanarak aradılar. 

    13 ve 16 dakikalık iki ses kaydında Graham, Akar zannettiği şakacıya, "Mümkünse bu görüşmeyi kazan-kazan yapmak istiyorum" diyor. 

    Bir önceki gün ABD Savunma Bakanı Esper ile görüştüğünü ifade eden şakacı, iki ülke arasında ortak bir nokta bulmak gerektiğini ve ABD Başkanı Donald Trump'ın, kendisini müzakereci olarak belirlediğini ifade ediyor. 

    © AP Photo / Boris Grdanoski
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    Graham ise Trump'ın Türkiye'ye yaptırım uygulamak istemediğini, bilakis Ankara ile serbest ticaret anlaşması yapmak istediğini belirtiyor. 

    Senatör Graham, ayrıca cumhuriyetçileri ikna ettiklerini ve Türkiye'nin S-400'leri uzak bir köşeye yerleştirmesiyle iki ülke arasındaki serbest ticaret görüşmelerine başlamayı umduklarını söylüyor.

    'TÜRKİYE, S-400'LERİ KURARSA BAŞKA ORTAKLARIMIZ DA ALMAK İSTEYECEK'

    Ülkeler arasındaki serbest ticaretin, Türk lirasını stabilize edeceğini anlatan Graham, "Türkiye S-400'leri kurarsa, başka ortaklarımız da almak isteyecek. Bu da ittifakımıza büyük baskı yapacaktır. Türkiye'yi F-35 programında görmek istiyorum ve bu S-400 konusunda da bir yol bulacağımızı umuyorum." diye konuşuyor. 

    Graham, Trump'ın kendisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayıp serbest ticaret anlaşması teklifini yapmasını istediğine dikkati çekiyor. 

    Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını engellemeye çalıştığını anlatan Graham, Türkiye'nin IŞİD ile mücadeleye önemli ölçüde yardımcı olduğunu ve Türkiye ile müttefik olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtiyor. 

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    © REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
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    'YPG SİZİN İÇİN GERÇEK SORUN'

    Graham, Akar diye konuştuğu şakacıya, Erdoğan'a kendisinin Trump ile bir telefon görüşmesi ayarlayabileceğini iletmesini istiyor. 

    Ayrıca Senatör Graham, "Sizin YPG sorununuz gerçek bir sorun. Bunu Başkan Trump'a, Obama'nın YPG Kürtlerine güvenerek büyük bir hata yaptığını anlattım. Endişe duyduğum her şeyin ortaya çıkmasından korkuyorum. Şimdi Türkiye'nin Suriye'deki bu tehditten korunmasını sağlamamız gerekir. YPG sorunu konusunda sizi iyi anlıyorum. Başkan da aynı şekilde" diyor. 

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    © Fotoğraf : Twitter
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    Türkiye'nin bölgede tehdit edilmemesi konusunda elinden geleni yaptığını ifade eden Graham, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkinin tekrar güçlü olmasını ve ülkenin F-35 programına döndüğünü görmek istediğini yineliyor. 

    İkinci telefon görüşmesinde ise Graham, Trump'la yaptığı Türkiye görüşmesinin detaylarını anlatıyor ve Trump'ın da büyük ölçüde kendisine katıldığını anlatıyor. 

    Graham, S-400 konusunun da Obama'nın hatası olduğunu ifade ediyor. 

    ABD'li senatör, Gülen (Fetullah Gülen) konusunu yakından takip eden Trump'ın, Halk Bank davasıyla da yakından ilgilendiğini kaydediyor. 

    Etiketler:
    Telefon şakası, Vladimir Kuznetsov, Mark Esper, Donald Trump, IŞİD, Lindsey Graham, YPG, TSK, Hulusi Akar, ABD, Rusya
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