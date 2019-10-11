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15:21 11 Ekim 2019
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    Lafta başka eylemde başka: Google, iklim krizini reddeden kuruluşları destekliyormuş

    © AFP 2019 / BEN STANSALL
    Dünya
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    İklim krizi için hareket geçme çağrıları yapan Google’ın perde arkasında iklim değişikliğini reddeden, hatta ABD’nin Paris İklim Anlaşması’ndan çekilmesi için lobi yapan muhafazakâr düşünce kuruluşlarını desteklediği ortaya çıktı.

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    © REUTERS / Jonathan Drake
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    İklim krizi konusunda siyasi inisiyatif alınmasını desteklediğini savunan Google’ın ABD’de iklim değişikliğini reddeden kötü şöhretli bazı kurumlara ‘azımsanmayacak ölçüde’ katkıda bulunduğu ortaya çıktı.

    Google tarafından internet sitesinde listelenen ve siyasi destek sunduğunu belirttiği yüzlerce grup arasında, iklimle ilgili yasal düzenlemelere karşı çıkan, var olan düzenlemelerin geri alınmasını talep eden ve çevre için harekete geçmenin gerekliliğini sorgulayan bir düzineden fazla düşünce kuruluşu bulunuyor.

    İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre bu kuruluşlar arasında ABD Başkanı Donald Trump’ı Paris İklim Anlaşması’ndan çekilmeye ikna eden Competitive Enterprise Institute (Rekabetçi İşletme Enstitüsü-CEI) de yer alıyor.

    O dönemde ABD’nin anlaşmadan çekilmesini ‘hayal kırıklığı’ olarak niteleyen Google’ın, bu kuruluştan desteğini çekmedi.

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    © REUTERS / Kevin Lamarque
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    Google ayrıca, radikal bilim karşıtı bir kuruluş olarak bilinen Heartland Enstitüsü’nün de çatısı altında bulunduğu State Policy Network (Devlet Politika Ağı-SPN) tarafından düzenlenen yıllık toplantıya sponsor da oldu.

    Heartland Enstitüsü en son, aktivist Greta Thunberg’i iklim konusunda ‘asılsız histeriye yol açmakla’ suçlayarak gündeme gelmişti.

    SPN de iklim konusundaki ‘yanlışlar’ hakkında bir web sitesi hazırlayarak, aslında ‘doğanın daha iyiye gittiği, iklim değişikliği olmadığı’ minvalinde ‘fikirleri’ savunuyor.

    Çevre için harekete geçmeyi savunan şirketlerin ‘kurumsal çıkar peşinde koştuğunu’ savunan Americans for Tax Reform (Vergi Reformu için Amerikalılar) ve iklim ‘alarmcılarından’ şikâyet eden American Enterprise Institute (Amerikan Kurumsal Enstitüsü) de Google’dan destek alıyor.

    ONAYLAMAK ANLAMINA GELMİYORMUŞ

    © REUTERS / ISSEI KATO
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    CEI gibi kurumlarla olan işbirliğini reddetmeyen Google, bu desteğin ‘onay’ anlamına gelmediğini savundu.

    Şirketin Sözcüsü, Amazon’u örnek vererek, iklim konusunda aynı fikirde olmadıkları halde bu tarz kuruluşlara destek sunan tek şirket olmadıklarını söyledi.

    Siyasi angajmanlarının ‘kamuya açık ve şeffaf’ olduğunu savunan Google, Guardian gazetesinin ‘bu kuruluşlara ne kadar yardımda bulunduğuna’ dair sorularını ise yanıtlamadı.

    SENATÖR: KABUL EDİLEMEZ

    İsveçli iklim aktivisti 16 yaşındaki Greta Thunberg, Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız dedi.
    © REUTERS / CARLO ALLEGRI
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    Ancak iklim aktivistlerine ve sivil toplum örgütlerine göre bu ikilem kabul edilemez.

    Demokrat Senatör Sheldon Whitehouse, “Bu şekilde geçiştiremezsiniz. Ne kadar aşağılık oldukları düşünülürse bu tarz kuruluşları desteklemek kabul edilmemeli. Amerika’daki kurumsal firmaların tümünün diyeceği şu olmalı: Eğer bir ticaret kuruluşu ya da lobiysen ve iklim konularına karışıyorsan, biz yokuz” ifadelerini kullandı.

    'ASIL SORUN İÇİN KILLARINI KIPIRDATMIYORLAR'

    © AP Photo / Mark Lennihan
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    Uzun süredir çevre konusunda mücadele eden Bill McKibben de, Google gibi şirketlerin, çevresel sorumluluğa sahip olduğu imajını vurgulayarak yanlış bilgi yaydığını söyledi.

    Şirketlerin, sahip oldukları güçle iklim mücadelesine katkıda bulunmak yerine bu yolu seçtiğini vurgulayan McKibben, şu ifadeleri kullandı; “Şirketlerle konuştuğumda bana sürekli yenilenebilir sürücü kümelerini ya da doğal gaz sistemlerini falan anlatıyorlar. Ben de ‘Teşekkür ederim ama aslı ihtiyacımız olan Washington’da lobi yaparak ciddi bir inisiyatif ortaya koymanız’ diyorum. İşte asla bunu yapmıyorlar. Vergi indirimleri ya da yönetmelik değişikliği istiyorlar ama zamanımızın hatta tüm zamanların en önemli meselesi için kıllarını kıpırdatmıyorlar.”

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    Etiketler:
    Paris İklim Anlaşması, iklim değişikliği, iklim krizi, Google, ABD
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