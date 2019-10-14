Nobel Ekonomi Ödülü, küresel yoksullukla mücadele çalışmalarına verildi

Nobel Ödül Komitesi'nden yapılan açıklamada, "İsveç Ulusal Bankası adına verilen Nobel Ekonomi ödülüne bu yıl, küresel yoksullukla mücadele konusuna deneysel yaklaşımları nedeniyle Abhijit Banerjee, Esther Duflo ve Michael Kremer layık görüldü" ifadeleri kullanıldı.
1972 doğumlu Esther Duflo, bu ödüle layık görülen 'en genç ve ikinci kadın bilim insanı' oldu.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 14, 2019
The 2019 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Abhijit Banerjee, Esther Duflo and Michael Kremer “for their experimental approach to alleviating global poverty.”#NobelPrize pic.twitter.com/SuJfPoRe2N
Kremer, Banerjee ve Duflo'nun Kenya, Hindistan gibi ülkelerde okullar dahil olmak üzere sahada yaptıkları deneysel çalışmalarda etkili sonuçlara ulaştığını belirten Komite, "Onların çalışmaları sonucu, Hindistan'da 5 milyondan fazla çocuk okullarda telafi eğitimi programından yararlandı" açıklamasında bulundu.
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