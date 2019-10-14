BM: Suriye’nin kuzeyinde evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısı 160 bine ulaştı

BM’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, “Genel Sekreter (Antonio Guterres), Suriye’nin kuzeydoğusunda, birçok sivilin ölümüne ve yaralanmasına ve en az 160 bin sivilin yerinden olmasına yol açtığı bildirilen askeri gelişmelerden dolayı büyük endişe duyuyor” dendi.

Northeast Syria: @antonioguterres gravely concerned over military developments, which have resulted in casualties & displacement of 160,000+ civilians.

He calls for immediate de-escalation & emphasizes that civilians must be protected at all times. https://t.co/A4Rpv3eqPI — United Nations (@UN) October 14, 2019

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