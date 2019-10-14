Mogherini: Kürtlerin Şam ve Rusya’yla yakınlaşmasını istemiyorduk

Lüksemburg’daki Dışişleri Konseyi toplantısının ardından basın toplantısında konuşan Mogherini, “AB hiçbir zaman Kürtlere desteğini kesmedi. Türk mevkidaşımla bu konuyu uzun saatler boyunca görüştüğümü hatırlıyorum, biz bu konuda her zaman tutarlıydık” dedi.
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“Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki operasyonu başlamadan önce uyardığımız sonuçlardan biri, Kürt güçlerinin Esad rejimi ve Rusların eline itilmesi” diyen Mogherini, “Tam da bunu görmek istemiyorduk” diye ekledi.
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