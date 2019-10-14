Mogherini: Kürtlerin Şam ve Rusya’yla yakınlaşmasını istemiyorduk

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Kürtlerin Şam ve Rusya ile yakınlaşmasını istemediklerini, Barış Pınarı Harekatı başlamadan önce Türkiye’yi bu konuda uyardıklarını belirtti.

Lüksemburg’daki Dışişleri Konseyi toplantısının ardından basın toplantısında konuşan Mogherini, “AB hiçbir zaman Kürtlere desteğini kesmedi. Türk mevkidaşımla bu konuyu uzun saatler boyunca görüştüğümü hatırlıyorum, biz bu konuda her zaman tutarlıydık” dedi.

“Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki operasyonu başlamadan önce uyardığımız sonuçlardan biri, Kürt güçlerinin Esad rejimi ve Rusların eline itilmesi” diyen Mogherini, “Tam da bunu görmek istemiyorduk” diye ekledi.