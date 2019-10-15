Putin'in Suudi Kral Selman’a hediye ettiği kuş, halıya pisledi

Suudi Arabistan’a 2007’den beri ilk kez giden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kral Selman bin Abdülaziz’e Rusya’dan getirdiği, doğan cinsinden bir kuş olan ak sunguru hediye etti. Ancak hediye takdimi sırasında kuş halıya pisledi.

Doğancılık kraliyet ailesinde popüler bir meşgale. Yıllar sonra Riyad’a resmi ziyarette bulunan Putin de, Kral Selman’a hediye olarak Rusya’dan dişi bir ak sungur götürdü. Kral Selman’ın Putin’e hediyesi de bir tablo oldu.

Охотничий кречет Альфа - подарок Владимира Путина королю Саудовской Аравии pic.twitter.com/SnyrYM5IpG — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 14, 2019

Ancak hediyeler takdim edilirken, anın büyüsü beklenmedik bir durumla ‘bozuldu’.

Gözleri kapalı olan Alfa isimli ak sungur, görünüşe göre etraftaki gürültüden dolayı gerginleşip kameralar önünde halıya pisledi.

Вручили подарки: Королю Сальману - кречета, Путину - картину pic.twitter.com/3HcLJwpSTu — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 14, 2019

Yırtıcı kuşlarla avcılık Suudi kraliyet ailesi arasında yaygın bir meşgale. Hatta bir Suudi prensi, bir yolculuk sırasında 80 kuş için uçak bileti almıştı. İki prens de Rusya’dan doğan kaçırmaya çalışmıştı.