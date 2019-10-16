BM Güvenlik Konseyi üyesi Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye ‘harekâta son verin’ çağrısı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) üye olan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin daimi temsilcileri, Türkiye’yi Suriye’nin kuzeydoğusunda başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı’na son vermeye çağırdı.

BMGK’ya üye olan AB ülkelerinin tüm temsilcileri adına konuşan Almanya'nın BM Daimi Temsilcisi Christoph Heusgen, Türkiye’ye Suriye’nin kuzeydoğusunda 9 Ekim'de başlatmış olduğu ve bugün 8. gününe giren Barış Pınarı Harekatı’na son verme çağrısında bulundu.

Heusgen, “AB’nin BMGK’daki 5 daimi üyesi (İngiltere, Fransa, Almanya, Polonya, Belçika) ve Estonya adına şunları söylemek isterim: AB üyeleri Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda sürdürdüğü tek taraflı askeri harekatı kınıyor ve Türkiye’yi operasyona son vermeye çağırıyor” ifadelerini kullandı.