BM Güvenlik Konseyi üyesi Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye ‘harekâta son verin’ çağrısı

BMGK’ya üye olan AB ülkelerinin tüm temsilcileri adına konuşan Almanya'nın BM Daimi Temsilcisi Christoph Heusgen, Türkiye’ye Suriye’nin kuzeydoğusunda 9 Ekim'de başlatmış olduğu ve bugün 8. gününe giren Barış Pınarı Harekatı’na son verme çağrısında bulundu.
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Heusgen, “AB’nin BMGK’daki 5 daimi üyesi (İngiltere, Fransa, Almanya, Polonya, Belçika) ve Estonya adına şunları söylemek isterim: AB üyeleri Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda sürdürdüğü tek taraflı askeri harekatı kınıyor ve Türkiye’yi operasyona son vermeye çağırıyor” ifadelerini kullandı.
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