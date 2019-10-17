BMGK: Türkiye’nin harekâtı dolayısıyla terör örgütü üyelerinin yayılmasından endişeliyiz

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nden (BMGK) yapılan açıklamada, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda sürdürdüğü Barış Pınarı Harekâtı dolayısıyla terör yanlılarının serbest kalabilme olasılığından duyulan endişe dile getirildi.

Konseyde yapılan görüşmelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan BMGK Başkanı Jerry Matthews Matjila, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda sürdürdüğü ve bugün 8. gününe giren Barış Pınarı Harekâtı dolayısıyla terör yanlılarının serbest kalabilme olasılığından duyulan endişeyi dile getirdi.

Matjila, “Güvenlik Konseyi, IŞİD de dahil olmak suretiyle BM’de terörist olarak kabul edilen örgütlerle alakası bulunan kişilerin yayılma risklerinden, ayrıca insani durumun daha da kötüleşme riski bulunduğundan duyduğu derin endişeyi dile getirdi” ifadelerini kullandı.