Meksika'da El Chapo'nun yakalanan oğlu için yaşanan çatışmalar: Başkan Obrador, polisin geri çekilmesini destekledi

Meksika Devlet Başkanı, yakalandığı haberiyle uyuşturucu karteliyle ve güvenlik güçleri arasında çatışmalara yol açan ‘El Chapo’nun oğlunun serbest bırakılma kararını savundu. Obrador, “Yaşamları kurtarmak için alınan bu kararı destekliyorum” dedi.

Meksika’da, Sinaloa eyaletinin başkenti Culiacan’da ‘El Chapo’ lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlu Ovidio Guzman Lopez için sokakların savaş alanına dönmesi ve polisin geri çekilmek zorunda kalmasının yankıları sürüyor.

Oaxaca'da günlük basın toplantısı düzenleyen Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Lopez’in serbest bırakılmasıyla bölgedeki vatandaşların hayatını korumayı amaçladıklarını belirtti, ‘ateşe ateşle karşılık veremeyeceklerini’ vurguladı.

Savaş ve ölüm istemediklerini söyleyen Obrador, “Yaşamları kurtarmak için alınan bu kararı destekliyorum. Bir suçlunun yakalanması insanların yaşamlarından daha değerli olamaz” dedi.

Las palabras de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR sobre lo sucedido ayer en Culiacán, Sinaloa.



pic.twitter.com/ebpIgABGEO — Risco (@jrisco) October 18, 2019

Culiacan’da yaşananlar için 'talihsiz olay' değerlendirmesinde bulunan Obrador, ülkenin güvenlik stratejisinin ise başarısız olmadığını savundu.

Şiddetin ve yoksulluğun kökenine odaklandıkların ıbelirten Başkan, “Muhaliflerimiz eski güvenlik stratejisini devam ettirmemizi söylüyor, ancak bu herhangi bir sonuç vermiyor” yorumunu yaptı.

Guzman’ın salınmasıyla suçlulara ‘cezadan muaf tutulabilecekleri’ mesajının verilip verilmediği şeklinde bir soru üzerine ise Obrador, böyle bir dokunulmazlık olmayacağını çünkü yetkililerle suçlular arasında gizli bir anlaşma yapılmadığını vurguladı.

Obrador, ABD'de uyuşturucu ticaretiyle suçlanan Lopez için sınırdışı etmek amacıyla bir tutuklama kararı olduğunu güvenlik güçlerinin de bu karar doğrultusunda hareket ettiğini açıkladı.

ARAÇLARI ATEŞE VERMİŞLERDİ

Ovidio Guzman Lopez, dün Culiacan’da Ulusal Güvenlik Muhafızları tarafından yapılan bir baskın sonucu yakalanmıştı.

Ancak olayı haber alan kartel mensuplarının ağır silahlarıyla sahneye çıkması ve güvenlik güçleriyle çatışması sonrasında yetkililer can kaybı yaşanmaması adına çareyi geri çekilmekte bulmuş ve Lopez’i serbest bırakmıştı. Kartel yola barikatlar kurmuş ve araçları ateşe vermişti.

Kamu Güvenliği Bakanı Alfonso Durazo, “Bölgede daha fazla şiddettan kaçınmak, personel ve sivil kayıpların önüne geçmek için Guzman olmadan geri çekilme kararı alındı” demişti.

El Chapo ailesinin avukatı Jose Luis Gonzalez Meza ise, ailenin "Ovidio hayatta ve özgür" mesajını aktardığını söylemiş ancak olanlarla ilgili detay vermemişti.