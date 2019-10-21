Facebook, Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı’nın Arktik projesinin hesabını kaldırdı

Sputnik’e yapılan açıklamada, “Bu tamamen Batı’nın bugünkü ifade özgürlüğü anlayışına uygun bir davranış, böyle bir özgürlük var ama herkes için geçerli değil, Rus kaynaklar için de bundan böyle hiç yok” dendi.

Facebook’un eskiden sadece gazetecilerin hesaplarını kapattığı, şimdi sıranın “doğa ve beyaz ayılara” geldiği kaydedildiği açıklamada, “Her şeyi anlıyoruz, stratejik düşman ve buna benzer şeyler. Ama öyleyse tüm dünyaya 'demokratik' değerler dersini vermeyi de bırakın artık. Her şeyi kendi adıyla anın. Mevcut durumda, bunun adı sansür” ifadelerine yer verildi..

Facebook daha önce de Rossiya Segodnya bilgi kaynaklarını engellemişti. Geçene Ocak ayında Sputnik ve çalışanlarının hesapları kapatılmıştı. Geçen hafta da hiçbir açıklama yapılmadan Russia Today (RT) televizyonunun Rus mutfağı tariflerinin aldığı hesap kapatılmıştı.

Rossiya Segodnya İnternet Projeleri Dairesi Başkanı Yelena Davıdova, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:

“Olabildiğince apolitiktik, olgulara bağlı kalıyorduk ve kendi görüşlerimizi ifade etmemeye çalışıyorduk. Kuzey Kutbu’nun korunması ve geliştirilmesine ilişkin yasal girişimleri ve kanunları, Arktik hayvanlar ve Rusya ve diğer ülkeler oldun Kuzey’in yerli halkları ve başta yüzen istasyonların günlükleri dahil yapılan bilimler çalışmalar hakkında bilgi yayınlıyorduk. Hatta okullar bize başvurup özel dersler düzenlememizi istiyor. Rusya’da yapılması planlanan ‘Arktika: bugünü ve yarını’ ve ‘Moskova’da Arktika Günleri’ adlı iki büyük etkinlik öncesinde hesabın engellenmesi, sırta bıçak saplamaktır”.

Davıdova, neden engellendiklerine dair açıklama almak için çalışmaya devam edeceklerini ama henüz Facebook’un tek bir soruya yanıt vermediğini de sözlerine ekledi.