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22:04 21 Ekim 2019
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    Emmanuel Macron-Vladimir Putin

    Putin ile Macron’un yaptığı telefon görüşmesinde Suriye ve Donbass çözüm süreci ele alındı

    © REUTERS / Grigory Dukor
    Dünya
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    Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya lideri Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yaptığı telefon görüşmesinde Suriye’nin kuzeydoğusundaki durumun ayrıntılı bir şekilde ele alındığı, liderlerin bu ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinin gerekliliğini vurguladığı belirtildi.

    Annegret Kramp Karrenbauer
    © REUTERS / ANDREAS GEBERT
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    Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye’nin kuzeydoğusundaki durumu ayrıntılı bir şekilde görüştü, bu ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinin gerekliliğini vurguladı.

    Görüşmenin Fransız tarafının girişimi ile yapıldığı bildirilen açıklamada, “Vladimir Putin, ilgili tarafların arasında temasların kurulmasına ve tüm etnik ve dini grupların çıkarlarının sağlanmasına yardım dâhil olmak suretiyle Rusya’nın bölgedeki durumun istikrara kavuşturulması için harcadığı çabalar konusunda bilgi verdi” ifadeleri kullanıldı.

    Görüşmede ayrıca ay sonunda Cenevre’de Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında toplanacak olan Anayasa Komitesi çerçevesinde Suriye diyaloğunun başlamasının önemine vurgu yapıldığı kaydedildi.

    ‘MİNSK ANLAŞMALARININ ALTERNATİFİ OLMADIĞI VURGULANDI’

    Açıklamaya göre Putin, Fransız mevkidaşı Macron ile görüşmesinde ayrıca Kiev’in Minsk anlaşmaları gereği tüm taahhütlerini yerine getirmesi ve Donbass’ta kararlaştırılan iki yerleşimden askerlerini çekmesi gerektiğini vurguladı.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Almanya Başbakanı Angela Merkel G20
    © Sputnik / Mikhail Klimentyev
    Putin ve Merkel ‘Normandiya Dörtlüsü’ zirvesini ve Suriye’yi görüştü

    Açıklamada, “Ukrayna’daki durum hakkında yapılan fikir paylaşımı sırasında Ukrayna krizinin çözümü için ‘Minsk önlemler paketinin’ alternatifi olmadığı vurgulandı. Kiev’den, ‘Normandiya Formatında’ ve temas grubunda varılan tüm anlaşmaları koşulsuz olarak yerine getirmesi isteniyor. Bu durum her şeyden önce mutabık kalınan Zolotoe ve Petrovskoe yerleşimlerinden asker ve gereçlerin çekilmesi, ayrıca (Donbass'a özel statü verilmesini öngören) 'Steinmeier formülünün' Ukrayna yasalarına dâhil edilmesi ile ilgili” ifadelerine yer verildi.

    Açıklamada ayrıca Putin’in ‘Normandiya Dörtlüsü’ formatında bir zirvenin yapılma olasılığı ele alınırken zirve hazırlıklarının titizlikle yapılmasının gerekliliğine bir kez daha vurgu yaptığı kaydedildi. 

    Etiketler:
    Minsk Anlaşması, Donbass, Ukrayna, Fransa, Suriye, Rusya
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