BM: 30 bin Suriyeli, Türk ordusunun kontrolündeki bölgelere döndü

Cenevre'de basın toplantısı düzenleyen Laerke, "23 Ekim itibarıyla 61 bin 200 kişi kendi bölgelerine döndü. Bunların 32 bini Haseke'ye, 29 bini de Rakka'ya gitti. Bu kişilerin yaklaşık yarısı şu anda Türk ordusunun kontrolündeki bölgelere, Tel Abyad, Ayn İsa ve Suluk'a döndü" dedi.

23 Ekim itibarıyla Suriye'nin kuzeydoğusundan ülkenin başka bölgelerine göç etmek zorunda kalanların sayısının 139 bini aştığını anlatan Laerke, bunların yaklaşık 87 bininin Haseke, 35 bininin Rakka ve 17 bininin Halepli olduğunun altını çizdi.