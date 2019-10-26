Gürcistan, Rusya’dan yapılan uçuşların yasaklanmasından sonra 350 milyon dolar kaybetti

21 Haziran'da Putin, Rus havayolu şirketlerinin 8 Temmuz'dan itibaren Gürcistan'a uçak seferleri (ticari uçuşlar dahil) düzenlemesini geçici olarak yasaklayan kararnameyi imzalamıştı. 20 Haziran'da Tiflis'te 26. Parlamentolararası Ortodoks Meclisi Genel Kurulu toplantısı düzenlenmişti. Toplantıya, Parlamentolararası Ortodoks Meclisi Başkanı Rus milletvekili Sergey Gavrilov başkanlığındaki Rus heyeti de katılmıştı. Toplantı, Gürcistan Parlamentosu’nun ana salonunda yapılmış, toplantıyı açan Gavrilov’un parlamento başkanının koltuğuna oturması Gürcü muhaliflerinin öfkesine yol açmıştı. Muhalifler salonu terk ederken toplantı iptal edilmişti. Ardından parlamento binası radikaller tarafından ele geçirilmişti.
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