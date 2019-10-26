Gürcistan, Rusya’dan yapılan uçuşların yasaklanmasından sonra 350 milyon dolar kaybetti

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, Rusya’nın bu yılın Temmuz ayında Gürcistana yapılan uçak seferlerini yasaklamasından sonra, ülke bütçesinin 350 miyon dolar zarar ettiğini belirtti.

Gakharia, bir araya geldiği Samargelo-Zemo-Svaneti bölgesi sakinleriyle yaptığı konuşmada, “Rus tarafının temmuz ayında uçak seferlerini yasaklamasından sonra, beş ay içinde Gürcistan bütçesi 350 milyon dolar zarar etti. Turizm gelirleri bugün 2 milyar doları aşmış bulunuyor ve bu fena bir para değil” ifadelerini kullandı.

21 Haziran'da Putin, Rus havayolu şirketlerinin 8 Temmuz'dan itibaren Gürcistan'a uçak seferleri (ticari uçuşlar dahil) düzenlemesini geçici olarak yasaklayan kararnameyi imzalamıştı. 20 Haziran'da Tiflis'te 26. Parlamentolararası Ortodoks Meclisi Genel Kurulu toplantısı düzenlenmişti. Toplantıya, Parlamentolararası Ortodoks Meclisi Başkanı Rus milletvekili Sergey Gavrilov başkanlığındaki Rus heyeti de katılmıştı. Toplantı, Gürcistan Parlamentosu’nun ana salonunda yapılmış, toplantıyı açan Gavrilov’un parlamento başkanının koltuğuna oturması Gürcü muhaliflerinin öfkesine yol açmıştı. Muhalifler salonu terk ederken toplantı iptal edilmişti. Ardından parlamento binası radikaller tarafından ele geçirilmişti.