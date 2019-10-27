El Salvador Devlet Başkanı 'şükretti': 25 Ekim'i cinayetsiz tamamladık

El Salvador’un Devlet Başkanı Nayip Bukele, 25 Ekim Cuma günü ülkede hiç cinayet işlenmemesi dolayısıyla sevincini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla paylaştı.

Bukele, "25 Ekim gününü tüm ülkede sıfır cinayetle kapattığımızı doğrulayabiliriz. Tanrı'ya şükür" ifadelerini kullandı.

Podemos confirmar que hemos cerrado el viernes 25 de octubre con 0 homicidios a nivel nacional.



Gracias a Dios. pic.twitter.com/PpoMpw99Ui — Nayib Bukele (@nayibbukele) October 26, 2019

Birkaç ay önce bölge basınında Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi raporuna dayandırılan haberlerde, Orta Amerika ülkesi El Salvador'un 100 binde 62’lik cinayet oranıyla Latin Amerika’da en fazla cinayet işlenen ülke olduğu belirtilmişti.

El Salvador’un ardından 100 binde 57'lik oranla yer alan Venezüella ise ikinci olmuştu.