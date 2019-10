ABD’li uzmandan, NATO-Rusya çatışması başlarsa Kaliningrad’ı ele geçirme önerisi

Hooker, ' How to Defend the Baltic States ' (Baltık Ülkeleri Nasıl Korunur) adlı raporunda, NATO’nun Rusya’nın batısındaki Kaliningrad bölgesini ele geçirme olasılığını değerlendirmesi gerektiğini savundu. Uzmanın görüşüne göre, bölgedeki ABD ve Polonya kara birliklerinin sayısı artırılırsa Rusya ani saldırıya dayanamaz ve bu bölge üzerindeki kontrolü kaybeder.

Potansiyel savaşın tamamen bölgesel nitelik taşıyacağını belirten Hooker, daha geniş çaplı savaşın 'kitlesel yıkımlara ve sivil kayıplarına' yol açacağını yazdı.

Bununla birlikte Rusya ve NATO arasında savaşı kışkırtabilecek somut bir neden açıklamayan Hooker, Moskova’nın Baltık bölgesinde gözü olduğunu iddia etti.