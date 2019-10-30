İngiltere: Facebook veri skandalı nedeniyle 500 bin sterlin ödemeyi kabul etti

Sosyal medya devi Facebook, İngiltere’de kişisel verilerin usulsüz kullanıldığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında 500 bin sterlin para cezası ödemeyi kabul etti.

Cambridge Analytica skandalında bir yılı aşkın süredir devam eden yasal süreçte Facebook’un İngiltere’ye, veri ihlali nedeniyle 500 bin sterlin (yaklaşık 3 milyon 700 binTL) para cezası ödemeyi kabul ettiği belirtildi.

İngiltere’deki Bilgi Komisyonu Ofisi (ICO) tarafından yapılan açıklamada, “Taraflar arasında anlaşmaya varıldı. Bu anlaşmanın bir parçası olarak Facebook ve ICO, ilgili başvurularını geri çekme kararı aldı. Facebook, 500 bin sterlin para cezası ödemeyi kabul etti ancak sorumluluğu kabul etmedi” denildi.

Cezanın ICO’ya değil, Hazine Bakanlığı’nın konsolide fonlarına ödeneceği belirtildi.

Cezalar peş peşe geliyor

Türkiye de bu ay başında Kişisel Verileri Koruma Kurumu aracılığıyla, Facebook'a veri ihlali nedeniyle 1 milyon 600 bin liralık idari para cezası kesmişti.

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ise temmuz ayında şirketin 'dünyanın en büyük gizlilik ve veri ihlali cezası' olarak 5 milyar dolar ceza ödeyeceğini duyurmuştu.

Facebook’un bu konuda ABD’de devam eden bir toplu davası da bulunuyor.

Skandal neydi?

ABD merkezli Cambridge Analytica adlı siyasi danışmanlık şirketinin milyonlarca Facebook kullanıcısının verilerini usulsüz kullandığı ortaya çıkmıştı.

Dünya çapında toplam 87 milyon kullanıcının kişisel bilgilerinin satıldığı skandalda toplanan bilgilerin, ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesinde ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkma (Brexit) kararının alınmasında etkili olduğu iddia ediliyordu.

Skandalın ortaya çıkmasından sonra Facebook kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, nisan ayında ABD Kongresi'nde ifade vermiş ve yapılan hataların sorumluluğunu üstlenip özür dilemişti.

Facebook, Cambridge Analytica skandalının patlak vermesinden bu yana kullanıcı güvenini kazanmak için uğraşıyor.