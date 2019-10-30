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21:26 30 Ekim 2019
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    Stoltenberg: Suriye’deki kriz, IŞİD karşıtı koalisyonu tehlikeye atmamalı

    © REUTERS / FRANCOIS LENOIR
    Dünya
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    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’nin güvenlik kaygılarını anladıklarını, farklı NATO üyeleri arasında görüş ayrılıklarının bulunduğunun da görüldüğünü, fakat bunun, IŞİD örgütüne karşı oluşturulan koalisyonu tehlikeye atmaması gerektiğini söyledi.

    Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı - savaş uçakları
    © İHA /
    ‘Türkiye, IŞİD karşıtı koalisyonun kullanımına açılan üsleri derhal kapamalı’ 
    Ukrayna’nın liman kenti Odessa’yı ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, burada Ukrayna Avrupa ve Atlantik Entegrasyonu’ndan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Dmitro Kuleba ile düzenlediği ortak basın toplantısında, DHA muhabirinin sorularını yanıtladı.

    Türkiye’nin Suriye politikasını ve Rusya’nın bölgede artan etkinliği konusundaki görüşü konusunda DHA’nın sorusunu yanıtlayan Stoltenberg, “NATO’nun üyeleri arasında bu konuda görüş ayrılıklarının olduğunu görüyoruz. Ancak bu, IŞİD’e karşı oluşturulmuş olan koalisyonu tehlikeye atmamalı” yanıtını verdi. NATO’nun Suriye’de inisiyatif alma olasılığı konusundaki soruyu da yanıtlayan Stoltenberg, Suriye’nin kuzeyinde son zamanlarda şiddet olaylarının azaldığının gözlemlendiğini ve kendilerinin bu çerçevede, Suriye’de sorunun siyasi yoldan çözülmesi konusunda bütün çabanın ortaya konması gerektiği görüşünde olduklarını kaydetti.

    Ukrayna Başbakan Yardımcısı: Türkiye ile stratejik ortağız

    Ukrayna Başbakan Yardımcısı Dmitro Kuleba ise DHA muhabirinin, ‘Rusya’nın Suriye’de artan etkisi konusundaki ne düşünüyorsunuz?’ sorusuna verdiği yanıtta, Türkiye ile Ukrayna’nın stratejik ortak olduklarını, Ukrayna’nın, Türkiye’nin Suriye’de bazı çıkarlarının olduğunu anladığını, diğer taraftan Türk-Ukrayna ilişkilerinin de gerek Ankara, gerekse Kiev açısından, en az Suriye konusu kadar önemli olduğunu dile getirdi. Stoltenberg’in ziyaretine ilişkin görüntüleri ise NATO yayınladı.

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    Etiketler:
    Türkiye, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, IŞİD karşıtı koalisyon, Suriye, IŞİD, NATO
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