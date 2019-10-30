ABD ve Körfez ülkeleri, 'İran bağlantılı' 21 kurum ve 4 kişiyi terör listesine aldı

Söz konusu kurum ve kişilerin tüm mal varlıklarının dondurulacağı ve bunlarla doğrudan veya dolaylı işlem yapılmasının yasaklanacağı belirtildi.
Haberde, merkezin üyeleri arasında koordineli bir şekilde gerçekleştirilecek olan bu uygulamanın "İran'ın bölgenin istikrarını baltalama gücünü kaybetmesi yönünde atılan önemli bir adım" olacağı ifade edildi.
Al Arabiya'nın haberinde, terör listesine alınan bazı kurum ve şahısların isimleri şöyle sıralandı:
Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da 21 kurum ve 4 kişiyle ilgili kararın, terörle mücadele ve Birleşmiş Milletler Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması çerçevesinde alındığı kaydedildi.
TFTC'nin dördüncü ortak yaptırım kararı
ABD, Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin üyesi olduğu TFTC, Mayıs 2017'de kurulmuştu.
Bu, merkezin kuruluşundan bu yana aldığı dördüncü ortak yaptırım kararı oldu.
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