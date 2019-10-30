Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, yarın yapılacak "6. İstanbul Arabuluculuk Konferansı"na katılmak üzere İstanbul'da bulunan Guterres ile bir araya geldi.
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Görüşmenin ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, "Guterres ile Suriye, Filistin ve Kıbrıs meselelerine ilişkin son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdik. BM ile aramızdaki iş birliği projeleri hakkında görüş alışverişinde bulunduk" ifadesini kullandı.
At our meeting w/#UNSG @antonioguterres, evaluated recent regional and international developments, particularly on #Syria, #Palestine and #Cyprus issues. Exchanged views on cooperation projects between #Turkey and @UN. pic.twitter.com/jiiv6W1mFy— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 30, 2019
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