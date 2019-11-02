Ukraynalı uzman, Rus nükleer santrallerine saldırı için füze geliştirme çağrısı yaptı

Ukrayna’nın iki bin beşyüz kilometre menzilli füzeler geliştirmeye başlaması gerektiğini belirten Taras Zogorodniy, "Ikiyüz adet füze. Bu bir güçtür, Rusya’ya zarar verebilecek büyük bir güç. Bu nükleer bir silah görevi görecek. Bu füzelerden biri Rusya topraklarındaki bir nükleer santrale ulaşırsa, nükleer bir patlama meydana getirecek" dedi.
Ukraynalı uzman, nükleer santrale ulaşacak konvansiyonel başlığa sahip füzenin, nükleer bir patlamaya ne şekilde yol açacağını belirtmedi.
Bu, Ukraynalı uzman ve ordu mensuplarının bu yöndeki ilk iddialı açıklamaları değil. Askeri uzman Valentin Badrak daha önce, Ukrayna’nın ‘Moskova’ya ulaşabilecek’ bin beşyüz kilometre menzilli füze yapabilecek durumda olduğunu öne sürmüştü.
Ukraynalı temsilci: Kiev’in nükleer silah üretmek için benzersiz imkanları var
Ukrayna’nın NATO misyonu eski temsilcisi Pyotr Garaşuk ise, Kiev’in nükleer silah üretmek için benzersiz imkanları olduğunu savunmuştu.
SSCB'nin çöküşünden sonra, Kiev önemli bir nükleer cephane miras aldı. Bu cephane 1.7 bin nükleer savaş başlığı, 176 kıtalararası füze ve 44 stratejik bombardıman uçağından oluşuyordu. Ancak, 5 Aralık 1994'te Rusya, Ukrayna ve İngiltere liderleri, Budapeşte Anlaşması'nı imzalayarak Kiev'in nükleer silaha sahip olmasını yasaklamıştı. Daha sonra Ukrayna, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'na katılma sürecini başlatmıştı.
Anlaşma kapsamında, Ukrayna topraklarındaki nükleer cephane yok edildi ve nükleer güçler Kiev’in güvenliğini sağlama garantisi verdi.
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