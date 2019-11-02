Ukraynalı uzman, Rus nükleer santrallerine saldırı için füze geliştirme çağrısı yaptı

Ukraynalı siyaset ve ekonomi uzmanı, Rus nükleer santrallerine ulaşabilecek orta menzilli füze yapılması çağrısında bulundu.

Glavred gazetesinin haberine göre Ukraynalı uzman Taras Zagorodniy, “Pragmatik kaygılarla hareket etmeliyiz: Rusya ve Rus enerji kaynaklarına olan bağımlılığı azaltmalıyız. Ülkedeki silah üretimini artırarak füze yapmaktan korkmamalıyız” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’nın iki bin beşyüz kilometre menzilli füzeler geliştirmeye başlaması gerektiğini belirten Taras Zogorodniy, "Ikiyüz adet füze. Bu bir güçtür, Rusya’ya zarar verebilecek büyük bir güç. Bu nükleer bir silah görevi görecek. Bu füzelerden biri Rusya topraklarındaki bir nükleer santrale ulaşırsa, nükleer bir patlama meydana getirecek" dedi.

Ukraynalı uzman, nükleer santrale ulaşacak konvansiyonel başlığa sahip füzenin, nükleer bir patlamaya ne şekilde yol açacağını belirtmedi.

Bu, Ukraynalı uzman ve ordu mensuplarının bu yöndeki ilk iddialı açıklamaları değil. Askeri uzman Valentin Badrak daha önce, Ukrayna’nın ‘Moskova’ya ulaşabilecek’ bin beşyüz kilometre menzilli füze yapabilecek durumda olduğunu öne sürmüştü.

Ukraynalı temsilci: Kiev’in nükleer silah üretmek için benzersiz imkanları var

Ukrayna Ordu, Dönüşüm ve Silahsızlanma Merkezi Müdür Yardımcısı Mihail Samus da, Azak-Karadeniz havzasındaki durumun Ukrayna için olumsuz olduğunu ve bu nedenle Kiev’in ‘Rusya topraklarının derinliklerini vurabilecek’ yetenekte silah geliştirmesi gerektiğini belirtmişti.

Ukrayna’nın NATO misyonu eski temsilcisi Pyotr Garaşuk ise, Kiev’in nükleer silah üretmek için benzersiz imkanları olduğunu savunmuştu.

SSCB'nin çöküşünden sonra, Kiev önemli bir nükleer cephane miras aldı. Bu cephane 1.7 bin nükleer savaş başlığı, 176 kıtalararası füze ve 44 stratejik bombardıman uçağından oluşuyordu. Ancak, 5 Aralık 1994'te Rusya, Ukrayna ve İngiltere liderleri, Budapeşte Anlaşması'nı imzalayarak Kiev'in nükleer silaha sahip olmasını yasaklamıştı. Daha sonra Ukrayna, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'na katılma sürecini başlatmıştı.

Anlaşma kapsamında, Ukrayna topraklarındaki nükleer cephane yok edildi ve nükleer güçler Kiev’in güvenliğini sağlama garantisi verdi.