İklim zirvesinin yeri son anda değişince Greta, Atlantik'i bir kez daha aşmak için çareyi 'otostop çekmekte' buldu

Şili’de devam eden protestolar nedeniyle İklim Zirvesi’nin son anda İspanya’ya alınmasıyla ABD’de çaresiz kalan iklim aktivisti Greta Thunberg sosyal medyadan yardım istedi. Greta, bir kez daha Atlantik’i geçmek için kendisini alacak bir araç arıyor.

İklim mücadelesiyle tüm dünyaya ilham veren İsveçli Greta Thunberg, COP25 İklim Değişikliği Konferansı’nın Şili'nin Santiago kentinden İspanya’nın Madrid kentine alınmasının ardından ABD'de ‘araçsız’ kaldı.

Birleşmiş Milletler’in ağustos ayında ABD’de gerçekleştirdiği İklim Zirvesi için güneş enerjisiyle çalışan yelkenli bir yatla Atlantik Okyanusu'nu geçen Greta böylece bir kez daha Atlantik’in karşı tarafına, Avrupa’ya dönmek zorunda kaldı.

Çareyi sosyal medyaya başvurmakta bulan Greta, Los Angeles’tan attığı tweetinde yardım istedi.

Greta, “Görünüşe bakılırsa, dünyanın yarısında yanlış yönde yolculuk yapmışım. Şimdi kasım ayında Atlantik’i geçmenin bir yolunu bulmalıyım. Biri ulaşım konusunda bana yardım edebilirse minnettar olurum” ifadelerini kullandı.

As #COP25 has officially been moved from Santiago to Madrid I’ll need some help.

It turns out I’ve traveled half around the world, the wrong way:)

Now I need to find a way to cross the Atlantic in November... If anyone could help me find transport I would be so grateful.

-> https://t.co/vFQQcLTh2U — Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 1, 2019

ABD’ye yaptığı yelkenli yolculuğunu 14 günde tamamlayan Greta, daha sonra ABD eyaletleri ve Kanada’ya yaptığı yolculuklarda treni kullandı. Hatta eski Kaliforniya valisi, oyuncu Arnold Schwarzenegger'den elektrikli araba ödünç aldı.

İsveçli 16 yaşındaki aktivist Greta Thunberg, BM Zirvesi’ne duygusal konuşmasıyla damga vurmuştu.

Greta, “Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız. Bu ne cesaret" sözleriyle dünya liderlerini sert bir şekilde eleştirmişti.