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    Samimi karşılamalarıyla şaşırtan Juncker: Putin'i de Erdoğan'ı da öptüm, Avrupa'ya zarar vermedi

    © AFP 2019 / YURI KOCHETKOV
    Dünya
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    Liderleri öptüğü, beşlik çaktığı samimi karşılamalarıyla bilinen AB Komisyonu’nun görevini devretmeye hazırlanan başkanı Jean-Claude Juncker, “Putin’i, Erdoğan’ı öptüm. Bu, Avrupa’ya zarar vermedi” dedi.

    Görevini devretmeye hazırlanan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, liderleri yanaklarından öptüğü, sırtlarını sıvazladığı samimi karşılamalarını savundu.

    Alman basınından Der Spiegel dergisine konuşan Juncker, “Neysem oyum. Bazen cezaevleriyle ilgili en kötü şeyin, fiziksel yakınlığı deneyimleyememek olduğunu düşünüyorum. Başka insanlara hiç dokunmadığımı ya da onların bana dokunmadığını düşünemem” dedi.

    “Ekibim bazen beni şu ya da bu insana sarılmamam konusunda uyarır” diyen Juncker, “Ama (Recep Tayyip) Erdoğan tarafından öpüldüm, dolayısıyla ben de onu öptüm. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’in öptüm, o da beni öptü. Her iki durumda da bu kesinlikle Avrupa’ya zarar vermedi" ifadelerini kullandı.

    © AFP 2019 / EMMANUEL DUNAND
    AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2015 yılında Brüksel'deki bir AB Zirvesi'nde.

    Brexit hakkında: Çok yalan söylendi

    Jean-Claude Juncker, aynı röportajda Brexit, iklim protestoları ve ABD Başkanı Donald Trump’ın saygısını nasıl kazandığı gibi konularda da açıklamalarda bulundu.

    Avrupa Birliği’nde kalmaları için İngilizleri ikna etmeye çalışmadığını söyleyen Juncker, “Pek çok davet vardı ancak (dönemin başbakanı David) Cameron bana ihtiyacı olmadığını söyledi. AB Komisyonu, İngiltere’de kıtada (Avrupa) olduğundan çok daha az popülerdi” dedi.

    Jean-Claude Juncker
    © AFP 2019 / Frederick Florin
    Juncker: Biz Avrupalılar, birbirimize yönelik libidomuzu kaybettik
    Bugün baktığında bunun büyük bir hata olduğunu düşündüğünü belirten Juncker, “Onlara karşı çıkacak sese ihtiyaç olduğu konusunda çok fazla yalan söylendi, mevcut Başbakan Boris Johnson da buna dahil” ifadelerini kullandı.

    Genç iklim savaşçıları için: Hoşuma gidiyor ama saf değilim

    İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’in verdiği ilhamla dünyanın dört bir yanında eylemlere imza atan genç ekoloji savaşçılarında da değinen Juncker, “Genç insanların dahil olmasından gerçekten hoşlanıyorum ama saf biri de değilim. Bu tarz içli sözlerle ifade edilenlerin çoğunu gerçekte başarmak o kadar kolay değil. Klasik sanayi Avrupa’da varlık göstermeye devam etmek zorunda” diye konuştu.

    Trump’ın saygısını nasıl kazandı?

    ABD Başkanı Donald Trump ile diyaloglarına dair detayları da paylaşan Jean-Claude Juncker, onun saygısını ve güvenini kazanmadaki anahtar kavramın ‘kararlılık’ olduğunu savundu.

    Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Clause Juncker
    © REUTERS / /Lisi Niesner
    Juncker'dan Avrupa'daki aşırı sağa: Bu popülist, aptal milliyetçiler kendi ülkelerine aşık
    Juncker, şöyle açıkladı; “Washington’dayken Trump bana, benden önce Oval Ofis’te bulunmuş olan tüm o Avrupalıları anlattı – Şansölye (Angela Merkel), cumhurbaşkanları, başbakanlar. VE ben de ona şunu söyledim: ‘Hepsi önemli (insanlar), ancak siz yanlış kişilerle konuşmuşsunuz. Ticaret politikasından AB Komisyonu sorumludur, üye ülkeler değil’. Bu, onu etkiledi.”

    İkinci Dünya Savaşı’nda yaşamını yitiren askerlere adanan Lüksemburg’taki Amerikan Mezarlığı ve Anıtı’nın ‘Amerikan toprağı’ olduğunu Trump’a da söylediğini belirten Juncker, “Bu Trump’ı derinden etkiledi. Bunlar, kalpleri açan küçük şeylerdir” dedi.

    AB anlaşmaları uyarınca beş yıllık süresi dolan Jean-Claude Juncker başkanlığındaki AB Komisyonunun görevi 1 Kasım'da, seçilen AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e devretmesi gerekiyordu.

    Ancak bazı üye ülkelerin Komisyon adaylarının Avrupa Parlamentosu’ndan (AP) onay alamaması süreci geciktirdi.

    Etiketler:
    Çevreciler, Çevreci, İklim, Brexit, Donald Trump, Avrupa, Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Jean-Claude Juncker, AB Komisyonu
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