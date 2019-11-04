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19:39 04 Kasım 2019
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    Yunanistan'da adalardan ana karaya transfer edilen göçmenler tepkiyle karşılandı

    © AFP 2019 / SAKIS MITROLIDIS
    Dünya
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    Yunanistan'da, yeni göçmen kanunu kapsamında, adalardaki göçmenlerin ana karaya taşınması kararı ve son 4 ayda ülkeye 40 bin göçmenin giriş yapması protesto edildi.

    Yunanistan'da adalarından ana karaya getirilen göçmenleri istemeyen vatandaşlar hükümetin yeni göç politikasını protesto etmek için sokaklara döküldü. 

    Selanik'te Midilli ve Sisam (Samos) adalarından ana karaya getirilen göçmenleri istemeyen bazı bölge sakinleriyle polis arasında zaman zaman gergin anlar yaşanırken, Skydra ilinde vatandaşlar, itirazlarının hükümet tarafından dikkate alınmaması durumunda silahlarına sarılacağını açıkladı.

    Ruptly'nin haberine göre, protestoculardan bazıları Ortodoks inançlarının 'İslami tehdit' ile karşı karşıya olduğunu düşünüyor. 

    ​Serez ve Yenice (Yanniça) bölgelerinde, sığınmacıların otellere yerleştirilmesine itiraz edenlerden bir grup, yollara barikatlar kurarak otobüslerin geçmesini engelledi.

    Polisin müdahale ettiği olaylarda kısa süreli arbede yaşanırken, gece boyunca süren tartışmalar sonunda sığınmacıları taşıyan otobüsler yan yollardan geçirilerek yerleştirilecekleri otellere ulaştırıldı.

    İmathia ve Pieria illerinde de sığınmacıları istemeyen bölge sakinleri, protesto amaçlı gösteriler düzenledi.

    Ada sakinleri, geminin limana yanaşmasını engelledi

    Skydra'da belediye meclis salonunda toplanan bazı bölge sakinleri ise, itirazlarının hükümet tarafından dikkate alınmaması durumunda silahlarına sarılacakları tehdidinde bulundu. 

    İstanköy Adası'nda da Belediye Başkanı Theodosis Nikitaras'ın öncülüğünde limanda toplanan ada sakinleri, içinde diğer adalardan transfer edilen düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir geminin limana yanaşmasını engelledi.

    Yunanistan'ın Volvi bölgesindeki Vrasna köyü sakinleri de kısa süre önce aşırı yoğunluk nedeniyle ana karaya getirilen sığınmacıların, bölgedeki otellere yerleştirilmesini engellemişti.

    Son 4 ayda 40 binin üzerinde göçmen geldi

    Yunanistan parlamentosu geçen hafta 14 saat süren iltica yasası görüşmelerinin ardından ülkenin Ege Adaları'ndaki kamplarında çok zor koşullar altında yaşayan sığınmacılardan yaklaşık 20 binini ana karaya yerleştirmeyi planladığını duyurmuştu.

    Başbakan Kiryakos Miçotakis'in yönetimindeki muhafazakar hükümet, yeni yasa ile birlikte iltica sürecini hızlandırıp, Avrupa Birliği-Türkiye Mülteci Mutabakatı çerçevesinde sığınmacıların Türkiye'ye gönderilme uygulamasını hızlandırmayı amaçladığını belirtmişti. 

    Öte yandan, Yunan yetkililerce yapılan açıklamalarda, yeni kanun kapsamında adalardan ana karaya göçmen transferinin ileriki günlerde de devam edeceği ifade edilirken, göçmenlerin her ilde nüfusun yüzde 0.8'ini aşmayacak şekilde yerleştirileceği belirtildi.

    Yunan basınındaki haberlerde, son bir günde 550 düzensiz göçmenin Yunan adalarına geçtiği, 4 ayda Yunanistan'a gelen göçmen sayısının ise 40 binin üzerinde olduğu kaydedildi.

    Göçmenler zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor

    Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki mutabakat kapsamında, Yunanistan'ın Ege adalarında tutulan 20 binin üzerinde kişi, sivil toplum kuruluşlarınca elverişsiz ve insani olmadığı gerekçesiyle eleştirilen kamp koşullarında konaklıyor.

    Midilli ve Sisam Adası'ndaki mülteci kampında ise kapasitenin yaklaşık 5 katı kadar göçmen, zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

    Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), söz konusu kamplardaki yaklaşık bin 100 refakatçisiz çocuğun uygun yerlere taşınması çağrısında bulunmuştu.

    Etiketler:
    Protesto, Göç, Göçmen, Yunanistan
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