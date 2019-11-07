Moskova ve Şam’dan ABD’ye Suriye’deki güçlerini çekme çağrısı

Rusya ve Suriye’nin göçmenlerin dönmesinden sorumlu koordinasyon merkezleri yönetimleri ABD’ye Suriye’deki güçlerini çekme çağrısı yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın sitesinde yayınlanan açıklamada “Uluslararası toplumu, Suriye topraklarında yasadışı şekilde işgal edilmiş topraklardaki varlığıyla uluslararası hukuku ihlal etmeye devam eden ABD’ye baskı kurup, güçlerini ülkeden tamamen çekmek zorunda bırakmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca ABD’nin, Rukban kampındaki göçmenlerin çıkarılmasıyla uğraşan BM misyonuna güvenlik garantisi vermeyi reddetmesinin yanı sıra kampın dağıtılması sürecine de engel olduğu kaydedildi.