Macron: Rusya'yı NATO'nun baş düşmanı olarak görmek anlamsız

Economist dergisine verdiği röportajda 'NATO'nun beyin ölümü yaşadığını' söyleyen Emmanuel Macron, NATO'nun Rusya'ya bakışını da eleştirdi.

Macron, "NATO, baş düşman olarak görülen Varşova Paktı'na bir yanıt olarak tasarlandı. 90'lı yıllarda, baş düşmanın yok olması sonrası bu jeopolitik projeye yeni bir anlam kazandıramadık. Rusya'nın baş düşman olmaya devam ettiğini düşünmek ise anlamsız" ifadelerini kullandı.

Röportajda "Şu anda yaşadığımız şey NATO'nun beyin ölümüdür" diyen Macron, bunun sebebi olarak ise 'ABD ile Avrupa arasındaki koordinasyon eksikliğini' ve 'NATO'nun kilit ülkesi Türkiye'nin Suriye'deki saldırgan eylemlerini' göstermişti.