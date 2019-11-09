Trump, 14 Kasım'da NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşecek

'dan yapılan açıklamada,'ün 14 Kasım'da Washington'ı ziyaret edeceği bildirildi.

Açıklamada, iki liderin NATO üyesi ülkelerin savunma harcamalarını artırma ve daha adil bir yük paylaşımı konularını görüşecekleri belirtildi.

Görüşmede, NATO ittifakının savunması, dış tehditlere karşı güçlendirilmesi ve terörle mücadeleye odağın sürdürülmesi konularının da ele alınacağı ifade edildi.

Açıklamada, Trump'ın ayrıca NATO müttefiklerinin 5G ağlarının ve kritik altyapılarının korunması ve siber saldırılara karşı dayanıklılığın sağlanması konularına dikkati çekeceği kaydedildi.