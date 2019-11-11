Rus Senatör: Rusya, Bolivya’nın meşru yönetimi ile diyaloğa hazır

Bolivya’da Devlet Başkanı Evo Morales’in istifasını açıklamasıyla ilgili açıklama yapan Rus Senatör Konstantin Kosaçev, Rusya’nın, Bolivya’nın meşru yönetimi ile diyaloğa hazır olduğunu ifade etti.

Facebook’tan açıklama yapan Konstantin Kosaçev, “Dostumuz Bolivya halkı için tek dileyebileceğimiz en yakın zamanda bu kriz durumundan çıkmaları, seçimleri gerçekleştirip normal yaşama dönmeleri. Biz ülkenin meşru yönetimi ile, özellikle de seçimlerden sonra yeni parlamento ile diyaloğa devam etmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

‘Morales demokratik bir yolu seçti, ama karşı taraf öyle olmayabilir’

Kosaçev, “Morales 10 Kasım’da Bolivya halkının demokratik yöntemlerle yeni yönetimini seçmesi için yeni devlet başkanlığı seçimlerinin en yakın zamanda gerçekleştirileceğini açıkladı. Ancak muhalefet bu fikirden hoşlanmadı” açıklamasını yaptı.

Morales’in istifa ederken meşru demokratik bir yola başvurduğunu belirten Kosaçev, “Ancak eski lideri tutuklama girişimleri, evine saldırıldığı gibi bilgiler karşı tarafın da illa bu yolla hareket etmeyeceğinin göstergesi olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

‘Ülkede olanların darbe olup olmadığını muhalefetin eylemleri belirleyecek’

Konstantin Kosaçev’e göre, ülkedeki durum muhalefetin bundan sonra atacağı adımlara bağlı:

“Morales muhalefetin liderlerine ‘şiddeti durdurma’ çağrısı yaptı, görevden ayrılmasındaki başlıca amaç da buydu. Bu nedenle artık top diğer tarafta. Ülkede olanların darbe olarak nitelendirilip nitelendirilemeyeceği ya da durumun anayasal bir zemine dönüp dönmeyeceği muhalefetin eylemlerine bağlı olacak.”

Geçici başkanlık görevini devralan Bolivya Senatosu Başkan Yardımcısı Jeanine Anez’in de en yakın zamanda seçimleri gerçekleştirmek istediğini söylediğini, ancak neler olacağını henüz kimsenin bilmediğini belirten Kosaçev, dış aktörlerin tavrının da ülke için önemli rol oynayacağını iade etti.