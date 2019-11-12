Roscosmos: Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan’la uzaya kozmonot gönderilmesi konusunu görüşüyoruz

Baykonur Uzay Üssü’ne yönelik bir forumda konuşan Dmitriy Rogozin, “ABD yapımı uzay araçlarının geliştirilmesiyle birlikte Soyuz uzay araçlarına duyulan ihtiyacın ortadan kalkacağına inanılıyordu, ancak tam tersi oldu. Energiya şirketi, Roscosmos ve Kazakistanlı meslektaşlarımız yeni talepler alıyor, Baykonur üssünden uzaya ilk kozmonotlarını göndermekle ilgilenen yeni ülkelerle karşılaşıyor” ifadelerini kullandı.

Yakın zamanda Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ilk kozmonotunun uzaya gönderildiğini belirten Rogozin, “Bu projenin potansiyel katılımcılarıyla görüşmelerimiz sürüyor. Bunlar arasında Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan’ın yanı sıra birçok başka ülke var” dedi.