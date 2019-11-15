Dünyanın en uzun uçuşunu yaptılar: 'Güneş'in doğuşunu iki kez gördük'

Avustralya merkezli Qantas Havayolları, 19 saat ve 19 dakikalık bir yolculuk sonrası Londra’dan Sydney’e ulaşarak, dünyanın en uzun ticari uçuşunu gerçekleştirdi.

Qantas Havayolları’na ait Boeing 787-9 Dreamliner uçak, yolculardan ve mürettebattan oluşan 40 kişiyle birlikte yapacağı test uçuşu için İngiltere'nin başkenti Londra’daki Heathrow Havalimanı’ndan dün sabah saatlerinde havalandı.

Uçak, 19 saat ve 19 dakikalık bir yolculuğun ardından bugün yerel saatler 11.45’te Sydney’e indi. Uçağın, 1 saat 45 dakika daha uçabilecek kadar yakıtının kaldığı da belirtildi.

Qantas’ın Genel Müdürü Alan Joyce, “İki kez gün doğumu gördük” sözleriyle yolculuğun uzunluğunu özetledi.

Dreamliner uçakları normalde 300 kadar yolcu taşıyabiliyor, ancak bu tarz tam kapasite uçuşlarda hem yolcular hem de yük göz önünde bulundurulduğunda Londra’dan Sydney’e yakıt yüklemesi yapmadan uçuş gerçekleştirmek mümkün olmuyor.

© REUTERS / JILL GRALOW Qantas Havayolları'nın ‘Project Sunrise’ (Gündoğumu Projesi) adını verdiği 19 saat ve 19 dakikalık bu deneme uçuşunda, uzun yolculukların insan bedeni üzerindeki etkisi inceleniyor.

‘Project Sunrise’ (Gündoğumu Projesi) adlı bu deneme uçuşunda, uzun yolculukların insan bedeni üzerindeki etkisi inceleniyor.

Bu nedenle uçuş boyunca yolcuların uyku düzenleri, içki ve yiyecek tüketimi, aydınlatma ve fiziksel hareket imkânları gibi ayrıntılar test edildi.

Bu rotada hiç durmadan yapılan ilk uçuş 1989 yılında gerçekleştirilmişti. Uçuşu yapan Boeing 747-400 tipi uçak sadece kabin ekibini taşımıştı.

Geçen ay da yine Qantas havayollarına ait Boeing 787-9 Dreamliner tipi yolcu uçağı, yolcularla mürettebattan oluşan 50 kişiyle New York'tan Sydney'e 19 saat kesintisiz uçmuştu. Bu rota, Londra-Sydney arasındaki mesafeden 1600 kilometre daha kısa.