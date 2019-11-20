Rus uzman: ABD, Türkiye’ye ciddi yaptırımlar uygularsa onu kaybetme riskini alır

Rusya Bilimler Akademisi Primakov Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Ulusal Araştırmalar Enstitüsü'nün kıdemli araştırma görevlisi Viktor Nadein-Rayevskiy, Russia Today’e (RT) ABD’nin, İran’a olduğu gibi S-400’ler yüzünden ciddi yaptırım uygulaması halinde Türkiye gibi bir müttefiki kaybetme riski alacağını ifade etti.

Washington’ın Ankara’yı Moskova ile olan anlaşmasından caydırmaya çalıştığını, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlam bir tavır sergilediğini belirten Viktor Naedin-Rayevskiy, “Erdoğan, ABD’nin NATO’da Türkiye’siz yapamayacağının farkında” dedi.

‘TSK’nın yerini alabilecek başka bir ordu yok’

Nadein-Rayevskiy, “NATO’nun doğu cephesinde Türkiye’nin yerini alabilecek başka bir ülke yok. Bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri ile kıyaslanabilir bir ordu yok. Erdoğan’ın elinde NATO’da ABD’ninkinden sonra en büyük ordu var. Ortadoğu’da ise Türk Silahlı Kuvvetleri sadece İran ordusuyla mukayese edilebilir” değerlendirmesini yaptı.

Rus uzman Washington’ın yine de Türkiye’ye karşı F-35 programından çıkarmak, yetkili isimlere yaptırım uygulamak gibi etki mekanizmaları kullanacağını kaydederek, şöyle devam etti: “ABD’nin Türkiye’nin sürekli ihtiyaç duyduğu IMF borçlarına da sınır getireceğini düşünüyorum. Bu, Türkiye ekonomisi için elbette iyi olmayacak. Ancak İran’a yönelik tedbirler gibi daha ciddi tedbirler olacağını düşünmüyorum. Türkiye’nin hesapları bloke edilmez. Zira böyle bir durumda ABD müttefikini kaybetme riskine girer, bu onlar için kabul edilemez.”