Rus Senatör: ABD'nin Türkiye'ye S-400 baskıları sonuç vermeyecek

Rusya Federasyon Konseyi üyesi Aleksey Puşkov, ABD’nin Türkiye’ye S-400’den vazgeçmesi yönünde yaptığı baskıların sonuç vermeyeceğini ifade etti.

Twitter’dan açıklama yapan Aleksey Puşkov, “ABD’nin Çin, Hindistan ve Türkiye’den S-400 satın almamalarını istemesi şimdiye kadar sonuç vermedi. Erdoğan’ın birdenbire geri adım atması tuhaf olurdu. Bunun söz konusu olamayacağını zaten söylemişti” dedi.

Puşkov’a göre, Türkiye’nin S-400’den vazgeçmesi olasılığı neredeyse hiç yok.

Давление США на Китай, Индию, Турцию с требованием не закупать С-400 до сих пор не дало результатов. Было бы странно, если бы Эрдоган вдруг пошёл на попятную. Он уже сказал, что об этом не может быть и речи. Недавно я слышал его в Стамбуле. Думаю,вероятность отказа близка к нулю. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 22, 2019

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