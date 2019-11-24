Trump'ın avukatı Guiliani: 4 Ukrayna vatandaşı Biden'in suça karıştığını doğrulamaya hazır

Fox News'e verdiği demeçte Senato Adalet Komitesi Başkanı Lindsey Graham'a gönderdiği yazının içeriğini anlatan Rudy Guiliani, "Donald Trump'ın başkan olmasını engellemek veya alternatif bir yol olarak uydurma suçlamalarla Trump'ı görevden almak amacıyla Ukrayna tarafıyla bir suç anlaşması yapıldığına dair birinci ağızdan kanıtlara sahip en az üç tanık var. Bu tanıklar, Biden ailesi üyelerinin rüşvet, para aklama, şantaj ve diğer suçlarda dahli olduğunu gösteren sözlü, belgeli ve yazılı kanıtlara sahip" ifadelerini kullandı.

'Elçilik vize vermiyor'

Aslında 4 tanık bulunduğunu ve şu anda bu tanıkların vize alma konusunda sorunlar yaşadığını kaydeden Guiliani, Graham'dan bu konuda yardım talep ettiğini belirtti.

Guiliani, "Tüm bu sanıklar ve diğer kişiler, ABD'ye gelmeye ve ABD'lilerin 2016 yılında Ukrayna'da işlediği yolsuzluk, seçimlere müdahale ve diğer suçlara ilişkin bilgileri sunmaya hazırlar ve bunu istiyorlar. Ancak elçiliğimiz onlara vize vermiyor" diye ekledi.

Biden'ın işlediği suçlar hakkında bizzat kendi elinde belgeler bulunduğuna ancak hiç kimsenin bunlara bakmak istemediğine dikkat çeken Guiliani, Biden ile dönemin Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko arasındaki üç konuşmanın dökümünün yayınlanmasının önemli olduğunu ve bunun Biden'ın hoşuna gitmeyeceğini vurguladı.

Poroşenko ile yapılan anlaşmaları istemişti

Lindsey Graham, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya bir mektup yazarak eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, oğlu Hunter Biden ve diğer Barack Obama yönetimi yetkililerinin dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ile yaptıkları anlaşmalarla ilgili belgeleri istemişti.

Graham'in talep ettiği belgeler arasında, Biden'ın Poroşenko ile 11,18,19 Şubat ve 22 Mart 2016'da yaptığı ve Biden'ınadlı enerji şirketiyle ilgili soruşturmaya ilişkin konuştuğu iddia edilen telefon görüşmelerinin ve Hunter Biden'ın iş ortağı Devon Archer ile dönemin Dışişleri Bakanı John Kerry'nin 2 Mart 2016'da gerçekleştirdiği toplantının kayıtları bulunuyor.

ABD Başkanı Trump, Zelenskiy ile temmuzda telefon görüşmesi yapmış, görüşmede Trump'ın, Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediği iddia edilmişti. Bunun üzerine Trump hakkında azil süreci başlatılmıştı.