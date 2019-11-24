Puşkov: Trump, Ukrayna'dan yoruldu

Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna-ABD ilişkilerini 'yorulmuş' olarak nitelemesi üzerine Twitter'dan açıklama yapan Aleksey Puşkov, "Zelenskiy, Trump'ın silah sevkiyatını Biden meselesine bağlamadığını söyledi. Bununla birlikte Zelenskiy, Ukrayna-ABD ilişkilerini 'yorulmuş' olarak niteledi. Görünen o ki Trump Ukrayna'dan, Kiev'dekiler de ABD'nin kararlı desteğine bel bağlamaktan yoruldu" ifadelerini kullandı.

Puşkov, ABD ve Ukrayna'nın 'birbirlerinden dinlenmesi' gerektiğini sözlerine ekledi.

Трамп не ставил поставку оружия в зависимость от дела Байдена, заявил Зеленский. При этом он очень точно назвал отношения США и Украины «уставшими». Трамп явно устал от Украины, а в Киеве устали надеяться на решительную поддержку США. Сторонам следует друг от друга отдохнуть. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 24, 2019

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