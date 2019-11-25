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    'Çöp savaşında' kazanan Malezya oldu: İngiltere 42 konteyner dolusu plastik atığı geri alıyor

    © AFP 2019 / MOHD RASFAN
    Dünya
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    İngiltere, Malezya’ya yasa dışı yollarla gönderdiği 42 konteyner plastik atığı geri almayı kabul etti.

    Malezya’yı ziyaret eden İngiltere Çevre Bakanlığı’ndan yetkililer, geçen yıl ülkenin kuzeyindeki Penang eyaletine gerekli belgeler olmadan gönderilen plastik atık dolu çöp konteynerlerini geri alacaklarını açıkladı.

    Malezya Enerji, Teknoloji, Bilim, Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Yeo Bee Yin, İngiltere’nin bu tutumunu ‘övgüye değer’ olarak niteledi. Yin, “Bu işbirliği, plastik kirliliğinin çeşitli ülkenin sorunu çözme taahhüdünü gerektiren küresel bir mesele olduğu gerçeğinin bilincinde olduğunu gösteriyor” dedi.

    İngiltere Yüksek Temsilcisi Charles Hay de, ülkesinin yasadışı plastik atık ticaretine karşı mücadele etme konusundaki kararlılığını ortaya koyduğunu belirtti.

    © AP Photo / Wayne Parry
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    Malezyalı yetkililer bu yıl sonuna kadar sevkiyatın tamamlanmasını umduklarını söyledi.

    Atıktan sorumlu 13 ülke daha var

    Malezya daha önce de illegal yollarla ülkeye sokulan 60 konteyner dolusu çöpün geri gönderileceğini açıklamıştı. Yetkililer, istenmeyen atıktan sorumlu olan ve aralarında ABD, İngiltere, Fransa, Kanada, Japonya ve Avustralya’nın da olduğu en az 14 ülke tespit ettiklerini açıklamıştı..

    Gelişmiş ve zengin ülkelerin, çöplerini gelişmekte olan ülkelere göndermesi uzun süredir sorun yaşanmasına neden oluyor. Geçen yıl Çin başta olmak üzere bazı Asya ülkeleri bu uygulamaya yasak getirmişti.

    Çin’in bu kararının ardından Malezya plastik atıkların gönderildiği ana ülkelerden biri haline gelmişti.

    Ancak gelişmiş ülkelere karşı isyan bayrağını açan pek çok Asya ülkesi bu çöpleri geri göndermeye başlamıştı.

    Filipinler bu konuda başı çekmişti. Kanada ile ‘savaş tehdidine’ kadar varan ve yıllarca devam eden sorun, sabrı taşan Filipinli yetkililerin kargo gemisiyle çöpleri geri göndermesi üzerine çözülmüştü.

    Etiketler:
    yasa dışı, Konteyner, Plastik atık, Çöp, Malezya, İngiltere
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