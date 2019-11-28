Stoltenberg: NATO'da Türkiye'nin Suriye'deki eylemleriyle ilgili görüş ayrılığı var

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İttifak üyeleri arasında Türkiye'nin Suriye'deki eylemleri hakkında görüş ayrılığı olduğunu ifade etti.

NATO Genel Sekreteri, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı da örnek vererek "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" yorumunu yapan Fransa Cumhurbaşkanıile Paris'te'nda görüştü.

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından düzenle ortak basın toplantısında konuşan Stoltenberg, NATO üyeleri arasında Suriye'nin kuzeyindeki durum da dahil çeşitli konularda görüş ayrılığı belirtti.

Stoltenberg, "Türkiye konusu üyeler arasındaki görüş ayrılıklarının önemli bir örneği. Türkiye'nin Suriye'ye düzenlediği operasyonun sonuçları konusundaki kaygılarımı daha önce dile getirdim. Görüş ayrılıklarımız var" dedi.

Müttefiklerin IŞİD'le mücadelede elde edilen kazanımların heba edilmemesi gerektiği konusunda hemfikir olduğunu da kaydeden Stoltenberg, "IŞİD'le mücadele ilerleme kaydettik ancak henüz mücadele sona ermedi. IŞİD, kısa süre önceye kadar İngiltere büyüklüğünde toprakları elinde tutuyordu. Bunu değiştirmeyi başardık ve bu çabaları sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.