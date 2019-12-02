Putin ve Şi, Sibirya'nın Gücü doğalgaz boru hattını açtı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rus gazını Çin'e taşıyacak olan 50 milyar euro'luk Sibirya'nın Gücü doğalgaz boru hattını devreye aldı.

Rusya'dan Çin'e yılda 38 milyar metreküp taşıması planlanan Sibirya'nın Gücü doğalgaz boru hattı düzenlenen telekonferansla resmen devreye girdi.

Vladimir Putin ve Şi Cinping, açılış törenine telekonferansla bağlanarak hattı devreye sokacak butona bastı. Hat, Rusya'nın İrkutsk ve Yakutsk kentlerindeki gaz üretim merkezlerinden Rusya'nın Uzakdoğu Bölgesi'ne ve Çin'e gaz taşıyacak.

Владимир Путин и Си Цзиньпин дают старт грандиозному энергопроекту, связавшему Россию и Китай, газопроводу «Сила Сибири» pic.twitter.com/p9dKUDDlYF — Первый канал (@channelone_rus) December 2, 2019

Bugün itibarıyla, yaklaşık 3 bin kilometrelik hattın 2 bin 200 kilometrelik bölümü devreye alındı. Gazprom, 2020 yılında bu hat üzerinden 5 milyar metreküp, 2021 yılında 10 milyar metreküp, 2022 yılında 15 metreküp gaz sevk etmeyi planlıyor. 38 milyar toplam hacme 2025 yılında ulaşılması öngörülüyor.

İki ülke arasındaki anlaşmaya göre Rusya, 30 yıl boyunca Çin'e bu hat üzerinden gaz sağlayacak.