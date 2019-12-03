BMGK’dan Libya’ya uygulanan silah ambargosuna uyma çağrısı

BMGK’dan yapılan basın açıklamasında, “Güvenlik Konseyi üyeleri, BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Hasan Salame’nin brifingi sırasında anlattığı silah ambargosu ihlalleri ile ilgili haberlerinden dolayı endişelerini dile getirdi. Onlar, 1970 sayılı karara uygun olarak BM üyesi tüm ülkelerin silah sevkiyatına uygulanan ambargoya tam uyulması çağrısında bulundu. Onlar, tüm üye ülkeleri çatışmaya karışmama ve bu çatışmayı körükleyecek eylemlere başvurmama çağrısında bulundu” dendi.

Geçen kasım ayında BMGK Yaptırım Komitesi’nden bir grup uzmanın hazırladığı kapalı raporda, Türkiye, BAE ve Ürdün’ün Libya’ya silah ambargosunu ihlal ettiğini iddia edildiği bildirilmişti.