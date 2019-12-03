NATO liderleri ittifakın 70. yılında Londra'da toplanıyor

Londra bugün NATO ülkelerine ev sahipliği yapıyor. Zirvenin resmi oturumu 4 Aralık’ta gerçekleşecek. 3 saat sürecek olan oturumda her bir lidere 4'er dakika konuşma süresi düşüyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un İngiliz The Economist dergisine verdiği mülakatta NATO’yu beyin ölümü gerçekleşmiş bir ittifak olarak nitelendirmesinin zirvede gerilime neden olabileceği düşünülüyor.

Macron gibi NATO’nun zayıflayan bir yapı olduğu düşünen bir diğer isim NATO’nun eski genel sekreteri Anders Fogh Rasmussen. Rasmussen de The Times gazetesine verdiği mülakatta Londra zirvesinin asgari düzeyde tutulmasının ittifakın zayıflığını gösterdiğini savundu. Rasmussen, "NATO askeri olarak Soğuk Savaş’tan bu yana en güçlü durumunda ama ittifak siyasi olarak daha zayıf” dedi.

© AP Photo / Anders Fogh Rasmussen

Zirvede bir diğer gerilim noktasının da ABD Başkanı Trump'ın alacağı tutum olması bekleniyor. Başkanlık görevine gelmeden önce NATO'yla ilgili olumsuz tutumunu saklamayan Trump, Brüksel'de yapılan son NATO zirvesinde de Avrupalı müttefiklerine savunma harcamalarını gayrisafi milli hasılalarının yüzde 2'sine çıkarmaları için baskı yapmıştı.

© AP Photo / Trump’ın İngiltere'ye daha önce gerçekleştirdiği ziyaretlerde yaşanan protestoların tekrarlanabileceği düşünülüyor.

Zirve bugün üye 29 ülkenin liderlerinin katılımıyla Kraliçe 2. Elizabeth’in Buckingham Sarayı’nda vereceği resepsiyonla başlayacak.Liderler İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın ev sahipliğinde başbakanlık ofisi 10 Numara’da akşam yemeğinde bir araya gelecek.

Gerilim sonrası ilk kez aynı masada

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Suriye’nin kuzeydoğusuna askeri harekatı nedeniyle sert tepki gösterdikleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaşanan gerilimin ardından ilk kez masaya oturacak. İngiltere Başbakanı Johnson’un, Downing Sokağı 10 Numara’daki Başbakanlık Konutu’nda, yerel saatle 15.00'de ev sahipliği yapacağı dörtlü görüşmenin en önemli gündem maddesini Türkiye’nin Suriye harekatı oluşturuyor.

Zirve yarın Londra’nın batısındaki başkente 1 saat mesafede Watford bölgesinde bir otelde yapılacak resmi oturumla devam edecek.

Zirvede NATO topraklarına yönelik terörizm dahil tüm tehditler karşısında birlik ve dayanışma içinde hareket edilmesinin teyit edilmesi planlanıyor. Zirve sonunda ise Londra Bildirisi’nin kabul edilmesi bekleniyor.