Trump'tan NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söyleyen Macron'a yanıt

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" açıklamasını 'nahoş' ve 'aşağılayıcı' olarak niteledi. Fransa'nın NATO'ya en çok ihtiyaç duyan ittifak üyesi olduğunu savunan Trump, NATO'dan en az faydalanan ülkenin de ABD olduğunu söyledi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan NATO Zirvesi öncesinde ittifakın Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak bir basın düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 'NATO'nun beyin ölümü yaşadığına' ilişkin ifadelerine tepki gösterdi.

Trump, "Bence NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söylemek çok aşağılayıcı ve çok, çok nahoş. NATO büyük bir amaca hizmet ediyor. Macron ile iyi bir ilişkim var ama bazen söylememesi gereken şeyleri söylüyor. Bu tarz açıklamalar çok tehlikeli" dedi.

NATO'ya en fazla ihtiyaç duyan ülkelerin başında Fransa'nın geldiğini savunan Trump, "Fransa'nın (ittifaktan) koptuğunu görüyorum. Ona (Macron) bakıyorum ve demem o ki korunmaya herkesten daha fazla ihtiyacı var ve onun koptuğunu görüyorum. Buna biraz şaşırıyorum" yorumunu yaptı.

Trump, ayrıca Almanya'nın NATO'ya yeterince mali katkıda bulunmadığı şeklindeki görüşünü de tekrarladı.