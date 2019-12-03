Macron'dan NATO mesajı: Açıklamalarım tepki çekmiş olabilir ama arkasındayım

ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron NATO Zirvesi öncesi Londra'da bir araya geldi. Daha önce 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' ifadelerini kullanan Macron, "Açıklamalarım tepki çekmiş olabilir ama bunların arkasındayım" diye konuştu.

NATO Zirvesi öncesi biraraya gelen Trump ile Macron basın açıklaması gerçekleştirdi.

Liderlerin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Macron: Açıklamalarım tepki çekmiş olabilir ama bunların arkasındayım. ABD onlarca yıldır çok fazla yatırım yapıyor. bu konuda aynı fikirdeyim. Daha güçlü bir NATO'dan yanayım.

- Türkiye konusuna gelecek olursak, bizimle birlikte savaşmış olan gruplara karşı savaşıyorlar. Bu gerçekten stratejik bir konu. Uzun vadeli barışı sağlamak için 'düşmanımız kimdir?' Bunu net bir şekilde ortaya koymak lazım. Terörle daha etkin mücadele edilmesi gerekiyor.

- Müttefik ülkelerin terörizm tanımları farklılık gösteriyor.

- ABD'nin daha fazla ödeme yaptığını görüyotuz ve bunu yavaş yavaş değiştiriyoruz. Biz olmadan NATO aynı şey olmayacaktır.

Trump: Afrika'da varlığınız çok önemliydi. ABD'nin çok fazla, diğerlerinin çok az ödeme yaptığını söylemeniz önemliydi. Biz çok önemli bir oyuncuyuz ve biz olmadan NATO kesinlikle aynı şey olmayacaktır. ABD'nin sırtından geçiniyorlar.

- (Fransa ile ticaret anlaşmaları) Bu konuda görüştük ve çözüme ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Vergiler konusuna çözüm getirebiliriz. Önemli olan ABD şirketleri sadece bize vergi vermeli, başka ülkelere değil. Otak bir çıkar için bir vergi uygulamasıyla çözeceğimizi düşünüyorum.