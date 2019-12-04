Stoltenberg: Erdoğan ile görüştüm, sorun üzerinde çalışıyoruz

Türkiye'nin bloke ettiği NATO askeri planlarına ilişkin yorum yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Stoltenberg, “Dün gece bu sorunu Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüştüm. Konuştuğumuz bu dakikalarda sorun üzerinde çalışıyoruz” dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'nin YPG, PYD ve PKK'nın tehdit olarak yer aldığı plana karşı çıkması üzerine, Türkiye'nin de NATO'nun Baltık ülkeleriyle ilgili savunma planını onaylamamasıyla ortaya çıkan sorunun çözümü için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Stoltenberg, Londra'da yapılan NATO Liderler Zirvesi'nden önce gazetecilere açıklamada bulundu.

Baltık ülkeleri ve Polonya dahil tüm müttefikleri korumak için uygulamada olan planlar bulunduğunu belirten Stoltenberg, "Bunun da ötesinde sadece planlarımız yok askeri güçler de var. Tarihimizde ilk kez Baltık ülkelerini korumak için sahada savaşa hazır kuvvetler var" dedi.

Savunma planlarının güncellemesine ilişkin soruna çözüm bulunacağı konusunda emin olduğunu kaydeden Stoltenberg, "Dün gece bu sorunu Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile de görüştüm. Konuştuğumuz bu dakikalarda sorun üzerinde çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Reuters haber ajansı geçtiğimiz hafta, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde Kürt güçlerine karşı yürüttüğü askeri operasyon nedeniyle NATO ortaklarıyla yaşadığı fikir ayrılığı sonucunda ittifakın Baltıklar ve Polonya'ya yönelik savunma planını reddettiği duyurmuştu.