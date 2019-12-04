Zaharova: Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin sağduyulu davranmalarını bekliyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 'Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası' ile 'Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası' imzalayan Türkiye ve Trablus'taki Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin sağduyulu olmalarını beklediklerini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Mariya Zaharova'nın Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasındaki muhtıraları nasıl değerlendirdiği sorusuna yönelik cevaba yer verildi.

Muhtıralar hakkında hukuki görüş belirtmenin yalnızca belgelerin içeriğini gördükten sonra mümkün olacağını kaydeden Zaharova, şu ifadeleri kullandı; "Bununla birlikte Yunanistan, Kıbrıs ve Mısır başta olmak üzere bazı Akdeniz ülkelerinin atılan imzalara sert tepki gösterdiğini gördük. Türk Dışişleri'nin muhtıraların uluslararası normlara aykırı olmadığını açıklamasına rağmen Yunanistan ve Kıbrıs, Türkiye'yi BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni ihlal etmekle ve çıkarlarına zarar vermekle suçladı."

'Süreci zorlaştıracak adımlardan kaçınacaklarını umuyoruz'

Zaharova, "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası, Türkiye'nin Trablus'taki hükümete emekli general Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'na karşı mücadele için silah ambargosunu açık şekilde delerek verdiği askeri desteğe meşruiyet kazandırmaya çalıştığına dair iddialar için zemin oluşturdu" yorumunu yaptı.

Zaharova, "Söz konusu muhtıraları imzalayan tarafların siyasi sağduyu sergileyerek Libya ve Akdeniz'in genelindeki zorlu süreci daha da zorlaştıracak adımlardan kaçınacaklarını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya gelmişti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında, 'Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası' ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen 'Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası' imzalanmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırası imzalanmasıyla ilgili soru üzerine, Türkiye'nin Kıbrıs hariç Akdeniz'de deniz yetki alanları konusunda her ülkeyle görüşmeler yapabileceğini belirtmişti.