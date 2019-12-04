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16:42 04 Aralık 2019
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    NATO sonuç bildirgesi yayımlandı

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    NATO Zirvesinin sonuç bildirgesi yayımlandı. Bildirgede, "Terörizm bütün türleri ve tezahürleriyle hepimiz için tehdit olmaya devam ediyor" denildi.

    İngiltere'nin başkenti Londra'da fikir ayrılıklarının gölgesinde gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı. Dayanışma ve birlik vurgusu yapılan Londra Deklarasyonu'nda NATO'nun 1 milyar kişi ve topraklarının güvenliğini sağlamaya devam ettiği belirtildi.

    Deklarasyonda, 'bir müttefike yöneltilecek saldırı hepimize yönelmiş bir saldırıdır' taahhüdünde bulunulan 5'inci maddeye olan bağlılık yinelendi. 

    'Savunma harcamaları artıyor'

    Deklarasyonda, tüm müttefiklerin savunma taahhütleri uyarınca yatırım yaptığı, misyon ve operasyonlara katkı sağladığı vurgulandı; "ABD dışındaki müttefiklerin savunma harcamaları beş yıldır artıyor. Savunmaya 130 milyar dolardan fazla yatırım yapıldı" denildi.

    İlk kez Çin konusunda görüşmeler yapan ittifak ayrıca, "Çin'in artan nüfuzu ve uluslararası politikalarının ortaya çıkardığı fırsat ve sınamaları ittifak olarak birlikte ele almalıyız" vurgusunu yaptı. ABD dışındaki müttefiklerin savunma harcamalarının beş yıldır arttığını kaydeden metin, "Savunmaya 130 milyar dolardan fazla yatırım yapıldı" bilgisini verdi.

    'Değişen dünyayla birlikte değişmeye devam ediyoruz'

    © REUTERS / YVES HERMAN
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    Londra Deklarasyonu'nun açıklanmasının ardından basının karşısına geçen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO değişen dünyayla birlikte değişmeye devam ediyor. Bu anlamda yeni bir süreç başlatarak NATO'nun siyasi boyutunu güçlendirmek için adımlar atmaya karar verdik" dedi.

    Stoltenberg, "Üyelerimiz iletişim alt yapısının güvenliği konusunda mutabık kaldılar. Müttefiklerimiz aynı zamanda ortak yük paylaşımı konusunda görülmemiş işbirliği yaptı. Avrupa ve Kanada 130 milyar dolarlık yatırım yaptı. Bu tarihte görülmemiş bir rakamdır. NATO'yu güçlendirecektir. Enerji altyapımızın korunması ve teknolojik üstünlüğümüzü korumak için önemli kararlar alındı" ifadelerini kullandı.

    Rusya ile ilgili önemli tartışmaların da yapıldığını belirten Genel Sekreter, "Rusya ile iletişim kanallarının açık kalmasına karar verildi. NATO olarak güçlü olmamız gerekiyor. Güçlü bir şekilde silahsızlanma konusunda Rusya ile masaya oturabiliriz. Rusya'nın ihlalleri endişe yaratıyor" dedi.

    İlk kez Çin analizi yapıldı

    NATO'nun 'geleneksel odağı' olan Sovyetler Birliği dışında Çin'in de görüşüldüğünü aktaran Stoltenberg, şöyle devam etti, "NATO geleneksel olarak önce Sovyetler sonra Rusya'ya odaklanmıştır. İlk kez Çin konusunda analizler yapıldı. Çin'den kaynaklanan sorunları değerlendirdik. Hepimiz şunu kabul edebiliriz. Çin'in ekonomik yükselişi ekonomik fırsatlar da sunuyor. Ama Çin'in yeni ve teknolojik silahlara büyük yatırımlar yaptığını da biliyoruz. Bizim konuşmamız gereken silahsızlanma anlaşmalarına Çin'in nasıl entegre edileceği konusu önemli. Çin önemli anlaşmaların parçası. Yapmamız gerekenlerden biri silahsızlanma anlaşmasının gözden geçirilmesi."

     

    Etiketler:
    Rusya, Çin, Jens Stoltenberg, Tehdit, sonuç bildirgesi, Terörizm, liderler zirvesi, NATO
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