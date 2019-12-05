Alman vekil: AB, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara yönelik finansman desteğini artırmayacak

Sputnik'e demeç veren Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) dış politika sözcüsü ve parlamentonun Dışişleri Komitesi Üyesi Nils Schmid, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AB'ye yönelik olarak birçok kez dile getirdiği "Finansman sağlanmazsa, kapıları açarız" uyarısını değerlendirdi.

AB'nin Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara yönelik finansman desteğini artırmayacağını kaydeden Schmid, "Öncelikle mevcut yardımı yerine getirmeliyiz. Henüz tamamı ödenmedi. Daha ödenmesi gereken meblağlar var, bu nedenle artırıma gitmeyeceğiz" dedi.

'Türkiye AB'den güçlü bir destek alıyor'

Schmid, Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılar konusunda AB'den güçlü bir destek aldığını savundu.

Alman milletvekili, "Birkaç yıl daha destek vermeye devam etmemiz gerekebilir ancak Türkiye, AB'nin harcadığı meblağlar hakkında şikâyette bulunamaz. Bu, AB tarafından sunulan oldukça ciddi bir yardımdı" ifadelerini kullandı.